Recept polských politiků na drahotu: Zatnout zuby, zateplit dům a méně jíst

O těžkých časech, které Poláky v příštích měsících čekají, mluvil nedávno už prezident Andrzej Duda. Vyzval, aby lidé „trochu zatnuli zuby a byli optimističtí“. „Nezačali jsme válku na Ukrajině, nezačali jsme pandemii koronaviru. (…) Ceny rostou a na to taky nemáme žádný vliv. Musíme to nějak vydržet,“ dodala hlava státu.

To, že s podzimem začne ještě krušnější období, naznačuje i středeční výrok premiéra Mateusze Morawieckého. „Pokuste se zateplit domy, pokud je to možné, ještě před nadcházející topnou sezonou,“ vyzval Poláky předseda vlády. „Bude to těžký podzim i zima. O to se postaral Vladimir Putin,“ dodal.