Slovenská vláda se rozpadá. Sulíkova strana oznámila odchod

„Podáme demisi příští středu po vládě. Dívat se na to, jak Matovič ničí zemi svými výmysly, to je obří zátěž pro zemi,“ řekl Sulík. Dodal, že přijetí demise hlavou státu očekává 8. září.

Za komplikovanější politickou osobnost ale Mesežnikov považuje Matoviče. „Za každou cenu chce prosadit to, co si myslí, že je důležité. Je velmi prchlivý, pomstychtivý, sebestředný politik. To nejsou vlastnosti jen jeho, takovéto vlastnosti mají i další politici, ale u něho je to jejich nadstandardní koncentrace,“ míní slovenský politolog.