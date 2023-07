Stěna na zadržení vody u Turówa v Polsku funguje, v Česku ale vody ubývá

Důl má podle něj povinnost do dvou let od dokončení stěny nový model zpracovat, k dispozici by tak měl být v polovině příštího roku. Na to bude podle ředitele geologické služby třeba počkat. Zároveň upozornil na to, že ročním monitoringem práce geologické služby nekončí, vyhodnocování dat bude pokračovat.