Švýcarský prezident je skeptický vůči prodeji tanků Česku a Německu

Švýcarsko má na skladě 96 vyřazených tanků Leopard 2. Aby je mohlo prodat, musel by je parlament postavit „mimo službu“. Ilustrační snímek

Německo i Česko projevily zájem o vyřazené švýcarské tanky, aby doplnily zásoby po dodávkách na Ukrajinu. Právě to ale může být pro alpskou zemi překážkou: nepřímo by tak dodávala zbraně do země, kde se válčí, což zakazuje zákon.