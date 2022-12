Turbulence na Slovensku. Matovič nabízí funkci výměnou za záchranu

Svůj odchod z vlády podmínil Igor Matovič tím, že opoziční strana Svoboda a solidarita (SaS) stáhne svůj návrh na vyslovení nedůvěry vládě. Hlasovat se o něm má ve čtvrtek v 17 hodin a vláda by hlasování s největší pravděpodobností neustála.

Další Matovičovou podmínkou je, že SaS pomůže vládě v parlamentu schválit státní rozpočet na příští rok. „Slovensko nevyhnutelně potřebuje klid. Pád vlády v téhle době způsobí totální chaos, neschválený rozpočet škody pro stát,“ řekl politik ve čtvrtek dopoledne.

Až dosud Matovič všechny výzvy k rezignaci odmítal. Právě jeho postava ale byla letos hlavním důvodem odchodu strany SaS z vlády a také vyvolání hlasování o nedůvěře.

Nepředvídatelného předsedu hnutí OLaNO, pověstného svými výstředními facebookovými příspěvky, už strana SaS donutila loni na jaře odstoupit z funkce premiéra. Ve vládě ale zůstal jako ministr financí a pokračoval ve svém politickém stylu – tedy v chaotických krocích, torpédování vlastní vlády a hádkami s předsedou SaS Richardem Sulíkem.

Se Sulíkem bude situaci odpoledne řešit premiér Eduard Heger. Jak se SaS zachová, zatím není jasné.

Mnoho různých scénářů

Scénářů politického vývoje se tento týden na Slovensku skloňuje mnoho. Ve hře je personální rošáda ve vládě, vládnutí v demisi, úřednická vláda i předčasné volby.

Reálnou možností nadále zůstává zřejmě i „preventivní“ rezignace premiéra Hegera ještě před hlasováním o nedůvěře.

Pokud totiž k hlasování dojde, vláda velmi pravděpodobně padne, protože nesehnala dost hlasů na svou obranu, ba naopak – za poslední dny přišla o podporu dalších poslanců.

Ficova hvězda znovu stoupá Zatímco volební preference vládnoucích stran jsou teď mezi Slováky rekordně nízké, strana Směr expremiéra Roberta Fica by teď ve volbách skončila druhá. Politik stupňuje svou rétoriku a nevyhýbá se protiunijním i rusofilním výrokům. Ficova ukrajinská karta se líbí ruské propagandě. Expremiér přiostřuje

Rezignace premiéra by změnila situaci. Pokud by prezidentka Zuzana Čaputová pověřila Hegera, aby s vládou v demisi dočasně spravoval zemi dál, mohl by to kabinet dělat bez omezení.

Pokud by ale poslanci vládu odvolali, vláda v demisi se podle novely slovenské ústavy z roku 2012 musí vyhnout zásadním krokům například v zahraniční politice a její rozhodnutí jsou závislá na souhlasu prezidentky.

Tím, že by Heger demisi podal, by se vyjádření nedůvěry vyhnul a na vládu by se dál nahlíželo jako na kabinet s důvěrou, i když v demisi. Premiérovi a ministrům by se tím pádem dovládlo „komfortněji“.

Téměř jistá nedůvěra vládě

Slovenská koalice hnutí OLaNO a stran Jsme rodina a Za lidi ztratila většinu v parlamentu už koncem léta, když z vlády odešli ministři za Sulíkovu SaS. Od té doby se menšinová koalice opírala o přeběhlíky, nezařazené poslance i extremisty.

Hlasování o nedůvěře vyvolala strana SaS společně s opozičním Hlasem Petera Pellegriniho.

Ke svržení kabinetu potřebuje opozice 76 hlasů ze 150. Ještě v pondělí se zdálo, že si Heger dokáže vyjednat podporu u jednotlivých nezařazených poslanců, kteří jsou jazýčkem na vahách.

Padne na Slovensku vláda? Slovensko je uprostřed politické krize. Parlament bude ve čtvrtek hlasovat o vyjádření nedůvěry vládě Eduarda Hegera. Menšinový kabinet to nejspíš neustojí a země má nakročeno k předčasným volbám. Scénáře politického vývoje jsme rozebírali zde: Vydá se Slovensko maďarskou cestou? Osud vlády visí na vlásku

V úterý, kdy se mělo původně hlasovat, ale dva poslanci koaliční strany Jsme rodina oznámili, že budou hlasovat proti vládě. Jeden z nich, Martin Borguľa, který je stíhán kvůli korupci, podmínil svůj hlas pro vládu rezignací ministra vnitra. Ten takový politický obchod odmítl. V úterý ráno pak poslanec vystoupil z Kollárova poslaneckého klubu a přidal se k odpůrcům kabinetu.

Ve čtvrtek dopoledne se ke dvojici přidal další spolustraník, což znovu ukázalo na drolící se podporu koalice. Odkazoval na nesplnění jiných jeho politických podmínek.

Co by teď znamenaly předčasné volby?

Pokud by si politické strany nakonec vybraly jako východisko z vleklé krize předčasné volby a v parlamentu by se pro ně našlo potřebných 90 hlasů, konaly by se nejspíš v červnu nebo září 2023, tedy nejdříve za půl roku.

Do té doby jistě ovlivní preference voličů společenské i mezinárodní dění a politická kampaň, leccos však mohou naznačit aktuální průzkumy veřejného mínění. Podle čísel agentury Focus, která v neděli zveřejnila televize Markíza, by teď volby vyhrála strana Hlas.

Uskupení expremiéra Petra Pellegriniho vede v průzkumech dlouhodobě a udržuje si kolem 20 % podpory. Druhý by teď skončil Směr Roberta Fica s téměř 16 procenty. Do parlamentu by se poprvé dostalo liberální Progresivní Slovensko s deseti procenty.

strana výsledek (%) Hlas 19,9 Směr 15,8 Progresivní Slovensko 10,3 Republika 7,9 SaS 7,7 Jsme rodina 7,3 OLaNO 7 KDH 6 Aliance 5,1 Zdroj: agentura Focus pro TV Markíza, sběr dat 30. 11. – 7. 12. 2022

Za ním následuje krajně pravicová Republika a až těsně za ní je Sulíkova SaS.

Vládnoucí strany Jsme rodina a OLaNO mají každá sedm procent a třetí vládní strana Za lidi, založená exprezidentem Andrejem Kiskou, by se do parlamentu ani nedostala.

Do parlamentu by se dostalo i křesťanskodemokratické KDH a strana maďarské menšiny Aliance, celkem tedy deset stran. Vláda by se tedy sestavovala složitě.