Únos státu v přímém přenosu, říká expremiér. Fico mluví o potkanech

/Od zvláštního zpravodaje na Slovensku/

Za „potkany“ označil slovenský premiér Robert Fico konkrétně opoziční europoslance, kteří tento týden při debatě v Evropském parlamentu kritizovali jeho plán na změnu trestního systému v zemi.

Ficova koaliční vláda Směru, Hlasu a Slovenské národní strany navrhuje zrušení elitní složky slovenské prokuratury, která stíhá korupci. Počítá i se snižováním trestních sazeb.

Zatímco opozice hovoří o „mafiánském balíčku“, zkouší návrh v parlamentu zpomalit a svolává další demonstrace, Fico do odpůrců tepe a změny obhajuje.

„Škodit vlastní zemi ve jménu politického souboje mohou jen bezcharakterní, protislovenská individua,“ uvedl slovenský premiér ve čtvrtek v tiskové zprávě. Zkritizoval i média a „sorosovské organizace“.

Speciální prokuraturu označil za „semeniště porušování lidských práv“ a vedoucího speciálního prokurátora Daniela Lipšice za „nenávistného politika, podvodníka a právoplatně odsouzeného zločince“, jenž „zneužívá trestní právo k likvidaci politických oponentů“.

Z demonstrace, která se v úterý konala v Bratislavě, jsme přinesli reportáž. Protestu se zúčastnil i bývalý premiér Eduard Heger ze strany Demokrati. „V novele trestního zákoníku je víc věcí, které mají jeden konkrétní cíl: Buď zastavit, anebo úplně protáhnout a zmařit vyšetření trestní korupční činnosti, kterou tu Ficovi nominanti páchali,“ říká.

Protesty zesílily Už podruhé za necelý týden protestovaly na Slovensku tisíce lidí proti zásahům do trestního pořádku. Vláda Roberta Fica čelí protestům necelé dva měsíce od nástupu a opozice se nechce vzdát bez boje. Reportáž z Bratislavy: „Zrádce!“ volaly davy v Bratislavě. Pellegrini se má rozmyslet

Seznam Zprávy s ním hovořily i o podstatě sporu a jeho možného přesunu na evropskou úroveň. Unijní komisař pro spravedlnost Didier Reynders totiž v týdnu řekl, že Evropská komise nebude váhat zasáhnout proti Slovensku jakýmkoli způsobem včetně omezení fondů, pokud by kroky Ficovy vlády v oblasti právního státu porušovaly pravidla EU.

Nebylo chybou vaší někdejší koalice, že zvolila vedoucím speciálním prokurátorem bývalého ministra spravedlnosti a vnitra Daniela Lipšice? Premiér Robert Fico současné návrhy změn spojuje právě s nutností výměny Lipšice, o kterém říká, že je nepřátelsky zaměřený proti straně Směr a že je jeho práce politicky motivovaná. Má ho za veřejného nepřítele.

Veřejným nepřítelem Roberta Fica by byl kdokoli, kdo by dovolil vyšetřovatelům svobodně vyšetřovat. Tohle není o Danielu Lipšicovi, ale o Robertu Ficovi, který chce zastavit vyšetřování svých nominantů. Našel by si záminku v komkoli.

Vezměte si prokurátory, kteří jsou dnes na speciální prokuratuře. Jsou tam už léta a Fico teď říká, že je musí odstranit. Takže je to o tom, že kdokoli stojí Ficovi v cestě, musí mu z jeho pohledu uhnout.

Takže výběr Lipšice podle vás nebyla chyba?

Nebyla to chyba.

Robert Fico vyhrál v září parlamentní volby. Nemá ke změnám, které provádí, demokratický mandát od svých voličů? Protože on některé z nich avizoval dopředu.

Nemá, a hned vám povím proč. Ta koalice se skládá i ze strany Petera Pellegriniho. Robert Fico sice napadá vyšetřování, ale on není celá koalice. Peter Pellegrini víckrát jasně deklaroval - a dokonce i Robert Fico to říkal jiným slovníkem -, že se speciální prokuratura rušit nebude.

Teď se Fico i prostřednictvím svých poslanců snaží Slovensku namluvit, že k tomu má mandát od občanů. Nemá.

Ty změny chtějí před Vánoci prosadit pod rouškou nějakého navýšení důchodů, tím chtějí lidem zakrýt oči a prosadit kroky, které jim zajistí beztrestnost.

Eduard Heger Funkci předsedy vlády převzal v roce 2021 po chaotickém Igoru Matovičovi z hnutí OLaNO, dnes Slovensko. Heger dlouho zůstal v Matovičově vleku a lídra OLaNO, jenž byl v jeho vládě ministrem financí, se opakovaně zastával navzdory jeho stylu „neřízené střely“. Foto: twitter.com/strakovka Eduard Heger byl premiérem od března 2021 do května 2023. Heger čelil kritice za politickou slabost a neschopnost řešit politické problémy. Vládní koalice šla z krize do krize a nakonec se Hegerovi rozpadla pod rukama podobně jako zbytky důvěry lidí v politiky. To vedlo k předčasným volbám na konci září, ve kterých zvítězil Směr Roberta Fica. Hegerova strana Demokrati, kterou vedl po odchodu z OLaNO, v nich neuspěla a v průzkumech se pohybuje kolem dvou procent.

Čekal jste, že kroky vlády Roberta Fica budou tak razantní a rychlé?

Nejenže jsme to čekali, ale varovali jsme celé Slovensko, že se to bude dít. Dokonce kolega Juraj Šeliga chtěl ještě v lednu zakotvit speciální prokuraturu a specializovaný trestní soud do ústavy, když jsme schvalovali změnu ústavy kvůli termínu předčasných voleb. Bohužel to ale v koalici nenašlo podporu. Dnes je jasné, že to byla chyba.

Opozice říká, že Ficova vláda útočí na právní stát. Myslíte, že ty expresní změny skutečně projdou, i navzdory obstrukcím v parlamentu a případném vetu prezidentky?

Jednoznačně projdou. Robert Fico tohle musí udělat kvůli tomu, aby jednou provždy zmařil a zastavil vyšetřování případů, které se týkají jeho nominantů a které by v konečném důsledku mohly vést až k němu. Čili on tohle potřebuje zhatit, a to udělá tím, že sociální prokuraturu zruší, tak jako to řekl.

Fico to dlouhé týdny protahoval a protahoval a až po rozhodnutí vlády řekl, že se nedalo dělat nic jiného než úřad zrušit.

Cílem je dostat spisy na nižší prokuratury. Pokud se jich tam chopí noví prokurátoři, bude nějakou dobu trvat, než si případy nastudují a podobně. Je tu legitimní obava, že případy vyzní do ztracena a že se ty věci nikdy nevyšetří nebo se promlčí.

V novele trestního zákoníku je víc věcí, které mají jeden konkrétní cíl: Buď zastavit, nebo úplně protáhnout a zmařit vyšetření trestní korupční činnosti, kterou tu Ficovi nominanti páchali.

Pokud změny tak, jak je Ficova vláda navrhuje, projdou, zasáhne Evropská komise podobně, jako tomu bylo v případě Polska nebo Maďarska? Byly by ohrožené unijní peníze pro Slovensko?

Robert Fico se - dá se říct, že potají - vydal do Bruselu setkat s eurokomisařem pro spravedlnost Didierem Reyndersem. Dorazil bez toho, aniž by Reynders věděl, že na tu schůzku dorazí. Ta měla být jen mezi eurokomisařem a ministrem spravedlnosti, ale neočekávaně se tam objevil Robert Fico a (ministr obrany) Robert Kaliňák.

Takže to byla inkognito cesta do Bruselu?

Nebylo avizováno, že by měl dorazit premiér. Já jsem jednal s panem eurokomisařem Reyndersem minulý týden. Hned minulý týden v úterý, kdy jsem se dozvěděl, že se snaží Fico zmanipulovat názor Evropské komise, jsem vyrazil do Bruselu a v sídle Komise mě eurokomisař přijal. Jsem rád, že mi dal termín, abych mu řekl o celém obrazu situace.

O slovenský případ se velmi zajímají a mají dost informací, já jsem jim ještě některé doplnil. Komisař také vydal stanovisko, že by se takové změny neměly přijímat takovým rychlým tempem a že má proběhnout standardní diskuze se zúčastněnými stranami, aby zazněla jejich vyjádření, připomínky, návrhy a podobně.

Jenže to se neděje. Tento zákon připravil Robert Fico a jeho advokáti a advokáti obviněných, což koneckonců řekli speciální prokurátoři na pondělní tiskové konferenci. Podle nich je ten zákon velmi specificky napsaný takovým způsobem, aby se týkal lidí obviněných z korupce a aby jim zabezpečil beztrestnost anebo propuštění z vazby, případně jen podmíněné tresty.

Evropská komise se k tomu vyjádří, až se zákon schválí, což je standardní procedura. Zatím vyzvala k tomu, aby se nepřijímal ve zkráceném řízení.

Robert Fico zaútočil na základní pilíř demokratické společnosti, což je právní stát, a když zaútočíte na právní stát, porušujete smlouvy s Evropskou unií a v takovém případě musíte očekávat, že to může mít důsledky.

Mají protesty potenciál zesílit? V současnosti je organizují tři parlamentní opoziční strany. Dostanou se demonstrace i mimo „bratislavskou bublinu“?