Varšava se připravuje na blackout. Poláky už jednou „zachraňovali“ Němci

V případě nedostatku elektřiny by musely odběr omezit velké obchody, továrny a kanceláře. Týkalo by se to také osvětlení v budovách a klimatizací. Obyvatel by se případné omezení dotknout nemělo a nemělo by se týkat ani nočního osvětlení ulic, ujišťuje varšavský magistrát.