XXL parlament se zmenší. Němečtí poslanci si odhlasovali zeštíhlení

A protože německý volební systém je poměrný – a po zásazích ústavního soudu téměř nejpoměrnější, jak být může – přišli němečtí zákonodárci s tzv. vyrovnávacími mandáty. To v praxi znamená, že do Spolkového sněmu se „přidávají“ poslanci tak dlouho, dokud celkové poměry mandátů pro jednotlivé strany neodpovídají poměru druhých hlasů, které tyto strany získaly na celostátní úrovni.

Dlouhá léta to nepůsobilo větší problémy – do 80. let se do Spolkového sněmu dostávaly jen tři strany a převislé mandáty se navíc neřešily – prostě celkové počty úplně neodpovídaly druhým hlasům. Pak ale přibyli Zelení, po sjednocení Německa i Levice a v posledních letech ještě Alternativa pro Německo. Rozdíly mezi prvními a druhými hlasy se tak zvětšovaly a s tím i počet převislých mandátů. Na základě stížností menších stran pak vznikly ještě vyrovnávací mandáty.