Válka na Ukrajině ponoukla Němce, aby se více věnovali Čechům a Polákům

Es ist in Deutschland noch immer keine Peinlichkeit, kein Interesse an und keine Empathie für Mittelosteuropa zu haben. Daran habe auch die #Zeitenwende nichts geändert, kommentiert @christianbangel https://t.co/jzyhHWQV0y

„Tradiční problém česko-německých vztahů je, že v Německu neumí skoro nikdo česky, a to včetně lidí, kteří žijí u hranic,“ pokračoval odborník. Pokles zájmu o Česko je podle Eberleho vidět i mezi německými politiky. „S tím, jak ze scény pomalu odcházejí lidé, pro které bylo důležitým projektem česko-německé smíření v 90. letech, v Německu ubývají lidé, kteří by měli o Česko zájem,“ podotkl.

Tvrdou kritiku si však Německo podle českého experta nezaslouží. „Zeptejme se také, jak to máme my v Česku? Co víme o Polsku, jak se o něj zajímáme? Co víme o Maďarsku? Nebo co vědí Francouzi o střední a východní Evropě? Bylo by chybou vidět nějakou specificky německou ignoranci vůči porozumění s východem,“ zdůraznil Eberle.