Studie potvrdila výskyt prachu obsahujícího škodlivé látky na palubě ISS

Studie zjistila, že část látek spadá do kategorie organických škodlivých látek, jak je klasifikuje Stockholmská úmluva, jejímž cílem je omezit používání a výskyt těchto látek z důvodu jejich dopadu na lidské zdraví a životní prostředí.

Podle vědců se tyto látky dostaly do sterilního prostředí ISS prostřednictvím osobních věcí astronautů, jako jsou kamery, tablety, hudební přehrávače nebo oblečení. Zvýšená radiace poté slouží k rychlejšímu stárnutí materiálů a jejich rozpadu na nanoplasty šířící se vzduchem díky mikrogravitaci na stanici.

Aby vědci zjistili, co astronauti na palubě ISS dýchají, nechali si ze stanice poslat pytel s odpadem ze vzduchových filtrací. „Vesmírný prach“ ze stanice obsahoval kovové částice, chuchvalce z oblečení, vlasy, částečky kůže a jiné mikročástice, informoval web Astronomy .

Podle profesora Harrada je pravděpodobné, že zjištění povedou ke změnám v konstrukci vesmírných stanic v budoucnosti, kterých plánují státy do roku 2030 několik do vesmíru vypustit. Jde například o soukromé projekty: společný projekt NASA, ESA, Kanadské vesmírné agentury a Japonské vesmírné agentury sestrojit na orbitu Měsíce vesmírnou stanici „Lunar Gateway“, nebo ruskou vesmírnou stanici, kterou plánuje Rusko vyslat na oběžnou dráhu země poté, co v příštím roce opustí ISS.