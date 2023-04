Sunakův zástupce končí. Podřízení tvrdí, že je doháněl k slzám i zvracení

Dvojka britského konzervativního kabinetu odchází po skončení nezávislého vyšetřování, které prověřovalo formální stížnosti na jeho jednání se státními úředníky. Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti Dominic Raab měl podle nich ponižovat zaměstnance, dohánět je k slzám a způsobovat to, že před společnými schůzkami nervozitou zvraceli, píše britský deník The Guardian.

„Úředníci se báli chodit do jeho kanceláře. Raab si nebyl vědom dopadu svého chování na lidi, kteří pro něj pracovali,“ uvedl pro rozhlasovou stanici Times Radio loni v listopadu vysoce postavený diplomat Simon McDonald.

„Šlo o vyjadřování, o jeho tón. Byl k lidem velmi příkrý, a dělal to i před ostatními. Myslím, že se lidé cítili ponížení,“ vysvětlil McDonald s tím, že si dokáže Raaba představit jako člověka, který umí šikanovat a kolem kterého se šikana děje.

„Cítím povinnost přijmout výsledek vyšetřování, které zamítlo všechna tvrzení vznesená proti mně s výjimkou dvou. Rovněž se domnívám, že tyto dva nepříznivé závěry jsou chybné a vytvářejí nebezpečný precedens pro řádný výkon státní správy,“ uvedl Raab. Podobná vyšetřování by podle něj mohla vést k paralýze vlády.

Raab se v rezignačním dopise omluvil za „neúmyslný stres“, který mohl někomu způsobit, a za případné urážky, které podle něj byly důsledkem „tempa, standardů a výzev“, které přinesl na ministerstvo spravedlnosti. „Je to nicméně přesně to, co veřejnost od ministrů pracujících v jejích službách očekává,“ dodal končící člen vlády.