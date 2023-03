Evropská ultrapravice aplauduje Sunakovi: „Chce posílat migranty do Rwandy“

„Bravo,“ píše strana Alternativa pro Německo na svých sociálních sítích. „Jen tak dál! Současná [britská] vláda nyní plánuje odmítnout azyl nelegálním přistěhovalcům a odletět s nimi do Rwandy. Kdy se toho konečně dočkáme?“ vyzývá strana, aby Německo následovalo britský přístup.

Podle návrhu vlády premiéra Rishiho Sunaka by totiž dospělým osobám, které do Spojeného království připlují na malých člunech nebo na korbě nákladního automobilu, bylo odepřeno právo požádat o azyl. A to i v případě, že přišli z válečné zóny nebo čelili pronásledování v zemích známých porušováním lidských práv, píše list The Guardian.

Místo toho by byli tito lidé posíláni zpět do „země nebo na území, kde je důvod se domnívat, že [by] byli přijati“. V praxi by to znamenalo, že by uprchlíci byli deportování zpět do země, ze které se vydali na cestu do Spojeného království, do země svého původu nebo do jiné země, kde mají pas.

Více o bouři na Britských ostrovech Fotbalová legenda Gary Lineker označil vládní návrh zákona o nelegální migraci za „nesmírně krutý“, přirovnal ho k jednání nacistického Německa. Někdejší fotbalista je také komentátorem BBC a její vedení slíbilo, že si s ním kvůli výrokům „promluví“. „Britové jako nacisti.“ Fotbalová ikona kritizuje vládní boj s migrací

Protiimigrační politiku britského premiéra Rishiho Sunaka ocenil i francouzský krajně pravicový komentátor Éric Zemmour, který se umístil na čtvrtém místě v loňských prezidentských volbách.

„Poselství je jasné,“ napsal na twitteru. „Ve Spojeném království nejsou nelegální přistěhovalci vítáni a nebude se jim dostávat lepšího zacházení. Gratuluji britskému premiérovi, který se na rozdíl od Macronovy vlády rozhodl chránit svůj národ před utopením se v migrantech,“ uvedl Zemmour s odkazem na „teorie velké výměny“. Podle ní muslimští přistěhovalci nahrazují původní Evropany.

Le message est clair. Au Royaume-Uni, les clandestins ne sont pas les bienvenus et n’auront aucun traitement de faveur.



Bravo au Premier ministre britannique qui, contrairement au Gouvernement de Macron, fait le choix de protéger son peuple contre la submersion migratoire. https://t.co/VfAWW1Q1EX — Eric Zemmour (@ZemmourEric) March 8, 2023

Vůdce italské krajní pravice Matteo Salvini retweetnul Sunakův tweet. „Pokud přijdete do Spojeného království nelegálně, nemůžete žádat o azyl,“ popsal britskou politiku. Salvini, který je italským vicepremiérem a stojí v čele krajně pravicové strany Liga, označil tuto politiku za „tvrdou, ale spravedlivou“.

Komisařka Evropské unie pro migraci Ylva Johanssonová ale uvedla pro server Politico, že návrh britské ministryně vnitra Suelle Bravermanové porušuje platné mezinárodní právo. Komisařka uvedla, že ministryni s tím to faktem telefonicky konfrontovala.

„Samozřejmě doufám, že budou respektovány mezinárodní dohody a Ženevská konvence, ale musím říci, že můj první dojem byl, že se obávám, že by zde mohlo dojít k jejich porušení,“ uvedla Johanssonová ve čtvrtek novinářům.

Velké otazníky zůstávají nad tím, které země by přijaly desítky tisíc lidí, jimž byl ve Spojeném království odepřen azyl. Pouze v loňském roce překonalo kanál La Manche přes 45 755 mužů, žen a dětí. Vláda sice navrhla, že většina z nich bude po dohodě s Kigali poslána do Rwandy, ale toto ujednání je napadeno u soudu. I kdyby se však podařilo dohodu protlačit, očekává se, že by bylo přemístěno pouhých 200 osob.

Spojené království po brexitu ztratilo právo vracet migranty do EU, ačkoli v praxi po těchto trasách opustilo Spojené království relativně málo lidí. V rámci systému EU byly britské orgány rovněž povinny zvážit přijetí žadatelů o azyl s rodinnými vazbami ve Spojeném království.

Hlouběji o migraci Středozemní moře je považováno za nejvíc smrtící migrační trasu. Ti, co se na ni vydávají, ať už se snaží dostat do bezpečí, nebo chtějí lepší život, jsou zranitelní. A obzvláště ženy se potýkají s diskriminací a násilím. Ženy jako terč násilí. Příběhy těch zachráněných

Francouzský ministr vnitra Gérald Darmanin ve svém čtvrtečním projevu uvedl, že vládní návrh zákona o nelegálním přistěhovalectví „samozřejmě nesmí mít negativní důsledky na bilaterální vztahy“ mezi Francií a Británií. Jeho komentáře zazněly v předvečer dlouho očekávaného pátečního francouzsko-britského summitu, od něhož si Paříž slibuje obrat v katastrofálně špatných vztazích za vlády Borise Johnsona a Liz Trussové.

Darmanin na setkání se svými protějšky z EU v Bruselu uvedl, že jakákoli dohoda o žadatelích o azyl se Spojeným královstvím by musela být uzavřena prostřednictvím EU, nikoli dvoustrannou dohodou s Francií.