„Sushi terorismus“ mění kulturu japonských restaurací

Japonsko je přitom zemí, kde si obzvlášť potrpí na hygienu, proto je pravděpodobné, že „sushi terorismus“ navždy změní způsob, jakým miliony Japonců konzumují svůj národní pokrm, píše The Guardian.

Videa zaznamenala největší boom před několika týdny a od té doby se řetězce snaží napravit svou reputaci v otázce hygieny, i kdyby to mělo znamenat, že budou nuceny odstranit svou hlavní atrakci.

Například řetězec Choshimaru v reakci na video, kde neposlušný zákazník dává nedopalek cigarety do nádobky s nakládaným zázvorem, oznámil, že prozatím ve všech 63 svých restauracích vypne dopravní pásy a zákazníci budou muset vyčkat, až jim personál přinese objednávky přímo ke stolu.

Firma usoudila, že absence desítek talířů, které procházejí restaurací na běžícím pásu, znemožní vtipálkům zasahovat do objednávek ostatních. Pásy by se měly ve všech restauracích řetězce zastavit do konce dubna, přičemž se očekává, že některé prodejny zavedou nové opatření již v nadcházejících dnech.