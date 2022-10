Suverénně v prvním kole. Van der Bellen znovu míří do čela Rakouska

Van der Bellen, který stojí v čele Rakouska od ledna 2017, je dlouhodobě velmi populární. Zemi v minulých letech provedl nejenom úskalími covidu, ale zvládl překonat také několik politických krizí. Za necelých šest let v čele státu jmenoval pět různých vlád.

Na rakouské politické scéně představuje Van der Bellen proimigrační a proevropský hlas. Je silným stoupencem Evropské unie a evropského federalismu. Během evropské migrační krize zastával názor, že by Evropa měla přijmout uprchlíky ze Sýrie a dalších zemí

Pokud by se prognózy nepotvrdily a Van der Bellen nezvítězil již v prvním kole voleb, muselo by se konat kolo druhé, které by se uskutečnilo 6. listopadu.