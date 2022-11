Svět je na cestě do klimatického pekla, shrnul situaci šéf OSN

Lidstvo musí tváří v tvář globálnímu oteplování a jeho zrychlujícím se dopadům začít spolupracovat, nebo zahyne. Zástupcům zemí, kteří se sešli na klimatické konferenci COP27 v Egyptě, to v pondělí řekl generální tajemník OSN António Guterres. Podle něj se svět řítí do klimatického pekla, informovala agentura AP.

„Dvě největší ekonomiky - USA a Čína - nesou zvláštní odpovědnost za to, aby spojily úsilí k vytvoření této dohody,“ uvedl Guterres. Generální tajemník OSN také požádal země, aby se dohodly na postupném ukončení spalování uhlí do roku 2040. Státy z Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) by toho podle něj měly dosáhnout už do roku 2030.