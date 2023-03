Švýcarsko zarazilo ostatním zemím dodávky jeho zbraní na Ukrajinu

Současná právní úprava Švýcarsku zakazuje dodávky zbraní a munice do zemí zapojených do mezinárodního konfliktu. Návrh, který dnes zamítla švýcarská Národní rada, by reexport umožnil pod podmínkou, že by Valné shromáždění OSN označilo konflikt za útočnou válku, jako se to stalo v případě ruské invaze na Ukrajinu.