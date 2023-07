Těžba v hlubinách oceánů možná poprvé dostane zelenou. Vědci se bojí dopadů

Průmyslníci i některé státy, jako například Norsko, se snaží byrokratický proces urychlit. Žádosti firem by mohly v blízké době dostat zelenou. V pondělí se na Jamajce sejde Mezinárodní úřad pro mořské dno (ISA), součást OSN, který má přijetí předpisů pro hlubinnou těžbu na starosti. V jednáních bude pokračovat až do 28. července, informuje britský The Guardian.