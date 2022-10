Tikající hrozba pro Evropu. Rusko vyhrává informační válku ve třetím světě

Rusko má v Africe spíše volné hrací pole a pro Evropu by to v budoucnu mohl být problém .

Jaké jsou tři možné scénáře ruského jaderného útoku? Co by způsobilo použití taktických jaderných zbraní? Máme se v takovém případě bát radioaktivního spadu? Rozhovor s politickým geografem Janem Kofroněm.

Tamní média se nachází ve stavu, ve kterém byla ta evropská, co se týče nějaké naivity, tak před 10 lety. Dále tam ovšem můžeme vidět i mix ne zcela nepodobný tomu, co známe z evropského prostředí – platformou Telegram, která je jednou z těch, které usnadňují online komunikaci v samotném Rusku, počínaje.

„Nechci, aby to vyznělo, že jde o nějaké zbrojařské velmoce, když ale vidíme tamní občanské války, které jsou velice nemilosrdné a velice brutální, co se týče zacházení s civilisty, tak pokud by se tito lidé rozhodli přidat na stranu Ruska, přišla by ještě jiná úroveň bestiálnosti válčení, než jakou předvádí samotní Rusové,“ vysvětlil český odborník.