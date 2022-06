Turecko už není Turecko. Má název s písmenem, které chybí v anglické abecedě

Tedy do podoby, kterou většina Turků zná, byť i oni anglicky přeloženou podobu – Turkey – hojně používají, jak poznamenává BBC .

Důvodem změny je podle prezidenta Erdogana nalezení vhodnějšího slova, které reprezentuje tureckou kulturu. Ale místní média píší, že jde především o to, že v angličtině označuje slovo turkey krocana. Hovorově se používá také pro propadák.

„Není to problém, není na nás, abychom to přijali, nebo nepřijali. Země si mohou svobodně zvolit způsob, jakým chtějí být pojmenovány. Nestává se to každý den, ale není neobvyklé, že země mění své názvy. Napadá mě například Pobřeží slonoviny, které se dříve v angličtině označovalo jako Ivory Coast a oni si vyžádali Côte d'Ivoire,“ dodal mluvčí.