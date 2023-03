Rusové zavírají ukrajinské děti do výchovných táborů. Dívky nutí k sexu

Když se jedenáctiletá Lilja vrátila v září ze školy, oznámila své matce Tatjaně Vlajko, že s třídou pojedou na dva týdny na letní tábor na Krym. Ačkoliv to matce přišlo divné, dceru nakonec na školní výlet poslala.

„Bála jsem se,“ popisuje šestatřicetiletá žena z jihoukrajinského města Cherson, které bylo měsíce pod ruskou okupací, své pocity. „Je válka, řekla jsem jí, že možná nebude tak snadné dostat tě pak zpátky. Ale jely tam její kamarádky a ona opravdu chtěla jet,“ uvedla pro deník The Times , který odvyprávěl příběhy ukrajinských rodičů, jejichž děti odvezli na Krym.

Tatjana navíc tvrdí, že ani neměla moc času na rozmyšlenou. Škola prý rodičům nařídila, aby své děti přivedli do přístavu, odkud měly lodí odplout přes Černé moře, hned další den v šest hodin ráno. S sebou měli vzít rodné listy a další potřebné dokumenty.

Tatjana se toho rána s malou Liljanou rozloučila a běžela do práce. Svou dceru pak neviděla několik měsíců. Shledala se s ní až koncem ledna, kdy se spolu s dalšími patnácti rodiči vypravila na Krym.

První vážnější pochybnosti přišly už když dceru vezla na místo odjezdu. „Bylo tam asi 100 autobusů - vypadalo to, že odvážejí všechny děti z Chersonu,“ popisuje.

Anastasja pak spolu s dalšími žáky odjela do západní části Krymu. Patnáctiletá dívka popisuje, že za začátku se měla dobře, po dvou týdnech se ale věci začaly měnit. Nejdříve jim oznámili, že se domů vrátí s třídenním zpožděním, počet dní pak postupně ze čtyř navýšili až na celý měsíc. Krátce na to začali děti rozesílat do dalších táborů po celém Krymu.