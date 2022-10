U evropských břehů stojí desítky lodí s LNG a nemohou vyložit náklad

Pokud se situace s vykládkou brzy nevyřeší, může se stát, že tyto lodě začnou hledat pro vykládku jiné přístavy mimo Evropu. Čína oznámila, že zastavila prodej LNG zahraničním odběratelům, aby si zajistila dostatečné vlastní dodávky, což by podle analytiků mohlo přimět více lodí zamířit do Asie.

Nedostatek potrubní infrastruktury pak znamená, že plyn nelze přepravovat do jiných evropských zemí. Tento týden se mají sejít představitelé Francie, Německa, Španělska a Portugalska, aby se pokusili dojednat dohodu o plynovodu MidCat, který by přepravoval plyn, a v budoucnu i vodík, ze Španělska do střední Evropy, a mohl by tak pomoci snížit závislost na ruském plynu.