U Vuhledaru se odehrála dosud největší tanková bitva války na Ukrajině

U města Vuhledar se v uplynulých třech týdnech odehrála dosud největší tanková bitva války na Ukrajině. Podle listu The New York Times (NYT) to uvedli představitelé ukrajinské armády, kteří vyčíslili ruské ztráty v tomto vojenském střetnutí na východě Ukrajiny na 130 obrněných vozidel. Své ztráty Kyjev nezveřejnil. Americký list zdůraznil, že tvrzení Ukrajinců není možné nezávisle ověřit.