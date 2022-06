Ukrajina hlásí akutní nedostatek munice

„Nyní je to dělostřelecká válka,“ uvedl pro deník The Guardian Skibickij. „A my, co se týče dělostřelectva, prohráváme,“ dodal s tím, že Ukrajina má jedno dělo na 10 až 15 ruských děl. Podle dříve uniklých informací zpravodajských služeb, ke kterým se dostal deník The Independent, by se ovšem mohlo jednat dokonce o 20 děl. „Naši západní partneři nám poskytli asi 10 % toho, co mají,“ dodal Skibickij.