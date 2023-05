Ukrajinci vylepšili ochranu nebe, čeká je ale nepříjemné dilema

V noci na úterý odpálili Rusové na Ukrajinu celkem 25 střel s plochou dráhou letu, z nichž 23 zneškodnila ukrajinská protivzdušná obrana. Oznámil to velitel ukrajinského letectva Mykola Oleščuk s tím, že okupanti útočili i ve svůj „svatý den“, tedy 9. května, kdy slaví vítězství nad nacistickým Německem.

Podle časopisu Forbes stojí jedna raketa Kalibr 6,5 milionu dolarů (138 milionů korun), jedna raketa Ch-101 pak 13 milionů dolarů, zatímco Ch-555 vyjde na 7,5 milionu. Ukrajinské vedení nespecifikovalo, kolik kterých raket typu Ch Rusové použili, i kdybychom ale počítali pouze s levnějším typem Ch-555, vyšly by zničené rakety z nočního útoku na 157 milionů dolarů (asi 3,4 miliardy korun).

Jejich sestřelení je tak pro Ukrajince jednoznačně dílčí úspěch, ale nemusí to znamenat, že to tak bude i nadále. Kyjev proto dál volá po nových zbraních i munici.

Kvůli dodávkám dalších systémů protivzdušné obrany naléhal na evropské i americké partnery na začátku května prezident Volodymyr Zelenskyj: „Spolupracujeme s našimi partnery co nejaktivněji na tom, aby byla ochrana našeho nebe ještě spolehlivější,“ řekl Zelenskyj ve svém nočním videoproslovu. Reagoval tak na ruské útoky z předchozího dne. Zelenskyj zdůraznil, že se Ukrajincům podařilo o předchozí noci sestřelit 15 ruských raket. „Bohužel ale ne všechny,“ dodal.

„Ukrajině se díky dodávkám západních systémů protivzdušné obrany krátkého, středního a dlouhého dosahu podařilo výrazně posílit své obranné kapacity, nicméně značným problémem je docházející munice do těchto systémů. Jakkoliv nemáme přesná aktuální čísla, uniklé dokumenty z USA naznačují, že se zásoby ztenčily ještě výrazně více, než jsme si mysleli. Ukrajina tak bude muset postupně více šetřit a kontinuálně řešit dilema, jak efektivně využívat těchto systémů současně pro obranu měst a vojenských cílů na frontě,“ řekl Seznam Zprávám Michal Smetana, výzkumný pracovník a pedagog na Institutu mezinárodních studií FSV UK a vedoucí Peace Research Center Prague.

Vojenští experti nicméně tvrdí, že Ukrajina asi nikdy nebude schopná kvůli své velikosti ochránit celé území, zvláště proti útokům na tzv. měkké cíle, tedy cíle s nižší prioritou. Patrioty jsou totiž postavené na ochranu specifických cílů. Mohou sice chránit i širší území, ale stále relativně malé plochy – chránit celou zemi, jak to dělá Izrael se svou Železnou kopulí, vzhledem k rozloze Ukrajiny nelze.

„Hypersonickou střelu Kinžal dosud nikdo nesestřelil. Teď se k tomu hlásí Ukrajina, prý využila americký systém Patriot. Pokud se to potvrdí, Rusko i Čína budou muset zjistit, jak střely vylepšit,“ říká pro SZ analytik Jan Ludvík.

Ukrajina nemůže spoléhat ani na to, že mezinárodní sankce znemožní Rusům vyrábět další „chytré rakety“: „Nedostatky mikročipů a dalších důležitých komponentů výrobu sofistikované vojenské techniky komplikují, ale to nutně neznamená, že je nemožná. Vedle toho, že si Rusko v této oblasti předem připravilo určité zásoby, existují i reporty o pokračujících dodávkách některých těchto komponentů skrze třetí strany, které proces výroby samozřejmě zpomalují a prodražují, ale do určité míry umožňují její pokračování,“ upozorňuje Michal Smetana.