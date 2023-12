Ukrajinská armáda chce mobilizovat dalšího půl milionu lidí, řekl Zelenskyj

Vedení ukrajinské armády navrhuje mobilizovat dalších 450 000 až 500 000 lidí, řekl novinářům ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Prohlásil to na tiskové konferenci, při níž hodnotil obranu vůči ruské vojenské agresi v letošním roce.

Návrh povolat do zbraně dalšího až půl milionu lidí označil za citlivou otázku a uvedl, že o ní budou jednat vládní představitelé a následně věc zváží parlament. „Je to velmi významné číslo. Řekl jsem, že budu potřebovat více argumentů, abych o tom mohl rozhodnout,“ citoval Zelenského zpravodajský portál Meduza.

Ukrajinská armáda je co do počtu vojáků oproti ruským silám v nevýhodě, poukázal velitel ukrajinských pozemních sil Oleksandr Syrskyj. Na ojedinělých protestech během letošního podzimu také někteří Ukrajinci upozorňovali, že lidé, kteří nastoupili do zbraně na začátku plnohodnotné ruské invaze na Ukrajinu v únoru roku 2022, jsou vyčerpaní, a že jejich rodiny požadují častější rotace.