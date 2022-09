Ukrajinské síly dobyly zpět území v Charkovské oblasti, oznámil Zelenskyj

„Tento týden máme dobré zprávy z Charkovské oblasti,“ uvedl Zelenskyj. Aniž by je jmenoval, hovořil o obcích, „kam se vrátila ukrajinská vlajka“. Větší detaily neposkytl. Je to poprvé, co vysoce postavený ukrajinský činitel oficiálně zmínil ofenzivní operace ukrajinských ozbrojených sil v Charkovské oblasti, napsal ruskojazyčný server BBC.