„Jsem ruský nacionalista a nestydím se za to. Nacionalismus se skládá z lásky k národu, zemi, to je úžasný pocit. Mým hlavním cílem je proto boj proti rusofobii, která s pomocí Západu kvete na Západě a na Ukrajině,“ řekl Subbotin investigativním novinářům ze serveru Čerta Media, kteří se zapojením fotbalových chuligánů do války na Ukrajině obšírně zabývali.