Umělá inteligence vidí na snímku více, přesněji tak rozpozná rakovinu

Umělá inteligence nemusí sloužit pouze k podvádění při testu nebo ulehčení práce. Může i zachraňovat životy. To ukazuje i nový výzkum, podle kterého britští lékaři, vědci a výzkumní vytvořili model umělé inteligence, který dokáže rozpoznat rakovinu plic efektivněji než současné metody. To by podle nich mohlo výrazně urychlit diagnostiku onemocnění, a včas tak přistoupit k léčbě pacientů, píše list the Guardian.