Únik plynu z Nord Streamu se zastavil. Dodávky do Evropy lze částečně obnovit

Z poškozených plynovodů Nord Stream 1 a 2 přestal unikat plyn. Dodávky do Evropy by mohlo být možné obnovit a k čerpání plynu využít nepoškozenou trasu „B“ Nord Streamu 2. Uvedl to v pondělí ruský Gazprom.