USA daly Dánsku a Nizozemsku souhlas s předáním F-16 Ukrajině

Spojené státy schválily předání dánských a nizozemských stíhaček F-16 Ukrajině, aby se mohla bránit ruské agresi. Předány mají být poté, co ukrajinští piloti dokončí výcvik v ovládání těchto letadel, uvedla v pátek agentura Reuters s odvoláním na nejmenovaného amerického představitele.

Washington poskytl Dánsku a Nizozemsku oficiální ujištění, že USA urychlí schválení žádosti o předání F-16 Ukrajině, jakmile budou ukrajinští piloti vycvičeni, řekl Reuters zmíněný představitel. To mezitím potvrdili ministři zahraničí obou zemí.

„Mohu potvrdit, že jsme s ministrem obrany napsali našim kolegům v USA o našich variantách. A právě jsme dostali přátelský dopis od amerického ministra zahraničí Antonyho Blinkena, který nám dává určité možnosti, jak postupovat,“ řekl dánskému rozhlasu ministr zahraničí Lars Lökke Rasmussen. Na dotaz, zda tedy Dánsko stíhačky Ukrajině dodá, odvětil, že to znamená, že překážka, která by tomu mohla bránit, již neexistuje. „Společně s našimi spojenci si nyní vyjasňujeme, jaký by mohl být další krok,“ řekl.