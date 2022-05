USA můžou zvýšit ukrajinský dostřel. Nemusí ani porušit Bidenův slib

„Nepošleme na Ukrajinu raketové systémy, které mohou dostřelit až do Ruska,“ řekl v pondělí americký prezident Biden v reakci na sílící spekulace, že USA Ukrajině pošlou nespecifikovaný druh svých salvových raketometů MLRS nebo HIMARS.

O tom, že k dodávce dojde, spekulovala v posledních dnech s odkazem na zdroje blízké Bidenově administrativě americká média a minulý týden to naznačil i britský premiér Boris Johnson.

Americké salvové raketomety by Ukrajině mohly výrazně pomoci zejména při boji proti ruské artilerii. Nejlepší rakety, které americké mobilní systémy dokáží vystřelit, mají ale dolet až asi 300 kilometrů, a tak se Spojené státy obávají, že by jimi Ukrajina mohla ostřelovat území Ruské federace (ať už úmyslně či zbloudilou střelou), a případně tak zatáhnout Washington a NATO do přímého konfliktu s Moskvou.