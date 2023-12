USA povedou mezinárodní operaci k ochraně lodí v Rudém moři

Spojené státy stanou v čele mezinárodní námořní operace s cílem ochránit lodě v Rudém moři před útoky jemenských Húsíů. V pondělí to oznámil americký ministr obrany Lloyd Austin během návštěvy Bahrajnu, kde mají USA své námořní velení pro blízkovýchodní oblast.

Spolu s USA se do operace zapojí Británie, Francie, Itálie, Nizozemsko, Norsko, Španělsko, Kanada, Bahrajn a Seychely, dodal Austin.

„Je to mezinárodní výzva která vyžaduje kolektivní akci. Proto dnes oznamuji zahájení operace Strážce prosperity, nové významné mnohonárodní bezpečnostní iniciativy,“ uvedl Austin v prohlášení.

Člen politického vedení Húsíů Muhammad Buchajtí v pondělí řekl televizní stanici Al-Džazíra, že skupina bude schopna čelit jakékoli námořní koalici vytvořené Spojenými státy, která by mohla být rozmístěna v Rudém moři. Washington podle něj Húsíům nabídl, že nebude bránit úsilí o dosažení trvalého míru v Jemenu výměnou za to, že povstalci zastaví své vojenské operace v Rudém moři. „Kategoricky jsme to odmítli,“ dodal Buchajtí s tím, že Húsíové byli nepřímo osloveni řadou zemí s výzvou, aby své vojenské akce zastavili.