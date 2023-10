USA vybraly rozpočtovou zákrutu, ale odnesla to Ukrajina. A nejen ona

Americký Kongres přijal zákon, který do 17. listopadu zaručí financování vládních institucí a programů v novém fiskálním roce. Americký prezident Joe Biden zákon podepsal těsně před vypršením lhůty, po kterém by došlo k paralýze vlády – tisíce vládních zaměstnanců by dočasně přišly o práci, a tím pádem i o peníze, informovala BBC.