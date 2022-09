„Útočíme na Krymu.“ Kyjev se přihlásil k úderům, které vystrašily Rusy

Ukrajinský generální štáb přiznal zodpovědnost ruské armády za srpnové raketové údery proti ruským základnám na okupovaném Krymu. V článku pro agenturu Ukrinform to napsali náčelník ukrajinského generálního štábu Valerij Zalužnyj a místopředseda bezpečnostního výboru ukrajinského parlamentu Mychajlo Zabrodskyj.

„Když ministr obrany říká, že neví nic o tom, že by to provedla Ukrajina, tak všichni vědí, že to byli oni. Nikdo o tom nemá pochyb. Tolik cigaret Rusové nemohli vykouřit, aby způsobili takové výbuchy,“ prohlásil v nedávném rozhovoru pro Seznam Zprávy ukrajinský analytik Mychajlo Samus.