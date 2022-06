Už třetí obvinění ze znásilnění. Člena Macronovy vlády žaluje i poslankyně

Abad odmítl, že by se dopustil jakéhokoli protiprávního jednání. Dodal, že závažné kloubní onemocnění artrogrypóza, kterým trpí od narození, mu fyzicky znemožňuje spáchat tyto činy. Trestní oznámení jedné z údajných obětí z let 2011 a 2017 navíc policie odložila.

Protože mu úplně nedůvěřovala, šla na toaletu, aby doušek vyplivla. Když ale vycházela ze dveří, Abad už na ni podle výpovědi čekal a násilím ji zatlačil do protější místnosti, kde ji nutil k orálnímu sexu. „Bála jsem se, byla jsem ohromená. Ale bojovala jsem a trefila ho do břicha,“ vyprávěla. Nakonec se jí prý podařilo z místnosti utéci díky tomu, že Abada vyrušil jeden z hostů party.

Mediapart uvádí, že konzultoval osm svědků, kterým se v průběhu let žena se svým zážitkem svěřila, někteří z nich by mohli sloužit i jako svědci toho, co se stalo na Abadově večírku.