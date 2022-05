První jednání nové vlády ve Francie zastínilo obvinění ze znásilnění

Abad, kterého francouzský prezident Emmanuel Macron přetáhl do své vlády, vznesená obvinění odmítá. Politik popřel, že by se dopustil jakéhokoli protiprávního jednání. Dodal, že závažné kloubní onemocnění artrogrypóza, kterým trpí od narození, mu fyzicky znemožňuje spáchat tyto činy. „Sexuální akt může proběhnout pouze za asistence a pomoci mé partnerky a obvinění jedné z žen, že bych mohl omámit, přenášet, svléknout a znásilnit ženu v bezvědomí, jsou prostě nepředstavitelná a odporná,“ řekl.

Nová premiérka Élisabeth Borneová uvedla, že o obviněních nevěděla, když vstupovala do vlády. Macron jmenoval svůj nový kabinet v pátek. Dodala nicméně, že členové její vlády nebudou v takových případech „beztrestní“, pokud se do věci vloží justice.

„Myslím, že nejde o to, zda by měl odstoupit, ale zda by měl být preventivně odvolán,“ řekla rozhlasové stanici RTL politička Zelených Sandrine Rousseauová. „Musíme ženám vyslat silný signál, že jejich slovo má váhu,“ dodala.