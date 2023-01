Úzkostlivý a bez emocí. Profil muže obviněného z vražd studentů v Idahu

„Izolovaný a depresivní teenager, který se uchýlil k heroinu, aby se následně závislosti zbavil a začal být fascinovaný studiem kriminální psychologie, a doufal, že jednou bude poskytovat poradenství vysoce postaveným zločincům,“ tak 28letého doktoranda Bryana Kohbergera popisuje americký server The New York Times.

Doktorand kriminologie Kohberger dal nahlédnout do svého dospívajícího nitra na webovém foru Tapalk, dříve nazývaného Yuku. Právě tam jako teenager popisoval své pocity odtržení od společnosti, a jak nedokáže najít smysl života. V publikovaných příspěvcích dále líčil své psychické problémy včetně úzkostí, depresí, depersonalizace, nedostatku emocí a „neustálých myšlenek na sebevraždu“.

„Cítím se jako organický pytel masa bez vlastní hodnoty,“ napsal například v roce 2011, když mu bylo 16 let, a později ve stejném příspěvku dodal: „Když objímám svou rodinu, dívám se jim do tváře, nevidím nic, je to, jako bych se díval na videohru, ale méně.“