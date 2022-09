V Kanadě dopadli muže podezřelého z nedělních útoků. Krátce po zatčení zemřel

Velitelka Královské kanadské jízdní policie (RCMP) v provincii Saskatchewan Rhonda Blackmoreová později uvedla, že Sanderson byl dopaden poté, co policie reagovala na hlášení o ukradeném vozidle, které řídil muž ozbrojený nožem. Podle Blackmoreové se Sanderson po zatčení dostal do zdravotních potíží, záchranáři ho převezli do nemocnice, kde byl prohlášen za mrtvého.