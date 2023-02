V místech zemětřesení se šíří nenávist: „Zloděj dostal, co si zasloužil“

Na zemi leží čtyři muži. Starší z nich je polonahý, ostatní mají tmavé kalhoty a bundy. Dva policisté je surově bijí holemi a slovně je urážejí. „Lidi leží pod sutinami a vy parchanti jste kradli nudle? My jsme vás přijali a co děláte? Kradete?“ Jeden z policistů stříká bezmocným mužům do obličeje pepřový sprej. Další z pozadí dává povel: „Zlomte zlodějům ruce.“