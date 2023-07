Vagnerovci mohou v přestrojení pronikat do EU, varoval polský premiér

Polský premiér Mateusz Morawiecki řekl pro BBC, že se bezmála 100 členů žoldácké Vagnerovy skupiny přesunulo do běloruského města Grodno, které se nachází v bezprostřední blízkosti polských hranic. Jsou zde zřejmě pro ochranu tzv. suvalského koridoru, který je strategicky důležitý. Leží totiž mezi kaliningradskou oblastí – ruskou exklávou – a Běloruskem. V případě, že by se koridor dostal do ruských rukou, byly by pobaltské státy od zbytku Evropy odstřihnuty. O napětí, které tento koridor vyvolává, jsme psali zde.