Vatikán má všude špatnou vlajku. Může za to chyba na Wikipedii

Pět let trvalo, než si někdo všimnul, že na stránce na Wikipedii o vatikánské vlajce visí její špatná verze. Chyba byla nedávno napravena, ale vlajka se za tu dobu dostala do obchodů i do knihoven s emotikony emoji.