Vdova napsala knížku, aby se děti vyrovnaly se ztrátou otce. Sama ho zabila

Kouri Richinsová z amerického státu Utah na jaře 2022 tragicky přišla o manžela. Pár spolu vychovával tři děti, které tak ze dne na den přišly o otce. Velkou ztrátu, především pro jejich tři malé syny, si Richinsová uvědomovala, a rozhodla se proto, že by jim mohla ulevit kniha, kterou pak napsala. Slibovala si od toho, že synové získají jistotu, že jim je otec stále nablízku, přestože už ho fyzicky nablízku nemají.

„S dětmi jsem napsala tuto knihu o různých emocích a procesu truchlení, které za poslední rok zažily. Doufala jsem, že to může určitým způsobem pomoct ostatním dětem, aby se s tím vyrovnaly a určitým způsobem našly štěstí,“ řekla v rozhovoru pro utahskou televizní stanici KTVX.

Právě tam představovala knihu „Are you with me?“ (Jsi tu se mnou?), kterou vydala letos 7. března, téměř rok od manželovy smrti. Přidala do ní i věnovaní „úžasnému manželovi a skvělému otci“.