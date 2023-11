Video: Cesta z Gazy se poprvé otevřela. Rafáh zaplnily davy

Hraniční přechod Rafáh mezi Pásmem Gazy a Egyptem je poprvé od začátku konfliktu mezi Izraelem a palestinským radikálním hnutím Hamás otevřený i pro účely evakuace. Z oblasti se ale dostanou pouze zranění lidé, kteří potřebují hospitalizaci, a stovky lidí s dvojím občanstvím, kteří uvázli v Gaze.

Na otevření přechodu se po mezinárodním tlaku dohodly Izrael, Egypt a Hamás za zprostředkování katarských a amerických diplomatů, píše deník The Guardian.

Přes Rafáh v posledních týdnech proudily i omezené dodávky humanitární pomoci. Její množství ale ani zdaleka nedosahovalo toho, co se do Pásma Gazy dostávalo v minulosti.

Zahraniční agentury krátce po zveřejnění zprávy o otevření přechodu ukázaly záběry davu lidí a aut, kteří se chtějí dostat z palestinské oblasti do Egypta. Později potvrdily i odjezd prvních sanitek se zraněnými.

V posledních týdnech na hraničním přechodu neustále čekaly a přespávaly stovky lidí. Až doteď se přes přechod dostali pouze čtyři izraelští rukojmí propuštění Hamásem.

Snímek kromě hraničního přechodu Rafáh zachycuje také dříve uzavřený přechod Erez, který představuje jedinou pěší cestu z Pásma Gazy do Izraele.

Přechod by podle palestinských úřadů kontrolovaných Hamásem mělo využít 400 lidí. V Pásmu Gazy jich žijí více než dva miliony. Egypt se brání úplnému otevření přechodu, protože se bojí, že Izrael by po válce Palestincům nedovolil se do Pásma Gazy vrátit a uprchlíci by tak zůstali na jeho území.

Nebylo by to poprvé, co by se hraniční přechod Rafáh stal dějištěm hromadného exodu obyvatel Pásma Gazy. Podobnou situaci zažil v roce 2008, kdy radikální hnutí Hamás výbuchem poškodilo hraniční zeď v Rafáhu a do země nekontrolovaně pronikly desítky tisíc Palestinců.

Egypt se snažil v minulosti příval uprchlíků z Pásma Gazy mírnit, a to i v době těch nejzuřivějších konfliktů. Uzavřený ho nechal v letech 2021, 2014 a 2008, kdy Izrael ostřeloval Pásmo Gazy.

Podle deníku The Guardian Egypt dlouhodobě zastává názor, že Izrael a Palestina by měly své konflikty vyřešit uvnitř svých hranic, jelikož jenom tak se Palestincům podaří zajistit si vlastní stát.

V úterý Egypt rozmístil u hranic s Pásmem Gazy svou armádu, včetně tanků, zřejmě právě kvůli obavám z velkého počtu přicházejících uprchlíků.

Jak upozornil deník The Times of Israel, na základě mírové dohody s Izraelem z roku 1979 je počet vojáků, které může Káhira rozmístit na Sinajském poloostrově, omezený. Židovský stát ale v minulosti několikrát souhlasil s navýšením jejich počtu kvůli egyptskému boji s radikálními islamisty.

Egypt a Izrael nadále také jednají o zvýšení dodávek humanitární pomoci do Pásma Gazy, po kterém volají například organizace OSN. Šéf izraelské národní bezpečnostní rady Cachi Hanegbi ale tvrdí, že jeho země má jen omezené kapacity na to, aby zkontrolovala, jestli v dodávkách není vojenský materiál.