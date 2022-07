Video: Lidé prchali před lachtany, jako by je pronásledovala Godzilla

Událost se odehrála v zátoce La Jolla v Kalifornii. Charlianne Yeynaová, svědkyně, která video nahrála a zveřejnila na sociálních sítích, řekla televizi NBC San Diego, že začala natáčet, když zpozorovala ženu na pláži, jak se pokouší vyfotit spícího lachtana.

Dotyčná se dostala k lachtanovi na vzdálenost asi metr a půl, uvedla Yeynaová. V tu chvíli se lachtan probudil a rozběhl proti návštěvníkům, následován druhým lachtanem. Záběry vyvolaly diskusi, jestli šli primárně po lidech a zda jsou tito mořští savci nebezpeční.

Odborník na lachtany Eric Otjen ze SeaWorld San Diego řekl, že to, co viděl na videu, je normální chování lachtanů pro tuto roční dobu, kdy se samci poměřují v období rozmnožování, píše deník The Guardian.

Otjen dodal, že samec, který sebou plácá rychlým tempem a míhá se kolem lidí, prchá před druhým samcem, jenž ho pronásleduje. Oba lachtani měli dostatek příležitostí napadnout lidi, ale místo toho se kolem nich jenom prohnali, řekl.

„Na zpáteční cestě měl kolem sebe plavce, ale ti ho neobtěžují. To, o co tady jde, je jeho právo na páření,“ řekl Otjen a dodal: „Toto chování není vůbec neobvyklé. Důvod, proč má video asi 10 milionů zhlédnutí, je ten, že všichni lidé běží, jako by je pronásledovala Godzilla.“

Odborník dodal, že udržovaní dostatečné vzdálenosti je namístě.

„Může to vypadat legračně, že všichni běží, ale není to špatné rozhodnutí. I když nekoušou, není to skvělý pocit, když se přes vás převalí 200 kilo živé váhy.“