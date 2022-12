Video: Putin za volantem mercedesu. Osobně přejel opravený Kerčský most

Jedním z nástrojů ruské propagandy byla investice do infrastruktury. Příkladem je 19 km dlouhý Krymský most přes Kerčský průliv, který spojuje republiku s Ruskem. Jinak se mu říká také Kerčský most. Stavba probíhala v letech 2016 až 2019. Most slouží pro silniční i železniční dopravu a je nejdelším v Evropě. Sám prezident Putin se zhostil slavnostního otevření, kdy stavbu prohlásil za symbol ruské píle a hrdosti.