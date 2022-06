Video: Ruská raketa přelétla nízko nad ukrajinskou jadernou elektrárnou

Nebyl to první incident tohoto typu: Letící střelu přímo nad zařízením zaznamenal kamerový systém také 16. dubna.

Vysílání raket přímo nad jadernou elektrárnou můžeme mít nedozírné následky. Pokud by raketa zbloudila, mohla by případně vážně poničit zařízení, což by následně mohlo vést k jaderné havárii.