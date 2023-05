Video: Rusové mají velkou posilu, žertují Ukrajinci. Odvezli tank z pomníku

Melitopol v Záporožské oblasti spousta analytiků považuje za jeden z nejpravděpodobnějších cílů dlouho očekávané ukrajinské protiofenzivy. Zatím nejsou zprávy o tom, že by ruští okupanti město evakuovali jako jiné obce v regionu , ale teď se možná drobný náznak obav objevil, jak v žertu naznačil Kyjev.

„Okupanti odstranili z podstavce v Melitopolu lehký tank T-70 z období druhé světové války. Nikoho nebude udivovat, když bude během několika dní tento bitevní stroj z let 1942–1943 dodán do předních linií,“ glosovalo záběry ministerstvo vedené Oleksijem Reznikovem.

Rezort tak poukazuje na to, že se Rusko dlouhodobě potýká s nedostatkem vojenské techniky. Do bojů nasazuje tanky, které byly zavedeny do výzbroje ještě za Stalina.