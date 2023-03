Video: Ukrajinci údajně ostřelovali Melitopol

Ukrajinský starosta města Ivan Fedorov, kterého Rusové unesli a následně propustili, napsal, že dým stoupal od kasáren, uvedl ukrajinský server The Kyiv Independent. Fedorov použil ukrajinské označení bavovna (bavlna, pozn. red.), které odkazuje na výbuchy způsobené ukrajinskými útoky na ruskou vojenskou infrastrukturu. Školní kolej zřejmě sloužila jako ubikace pro ruské vojáky.

O Melitopolu se dlouhodobě spekuluje jako o jednom z možných cílů další ukrajinské ofenzivy. Kyjevským silám by to pak otevřelo cestu k Mariupolu a Černému moři, a tím by přerušily pozemní spojnici mezi Krymem a zbytkem Ruskem kontrolovaných území. O východiscích dalšího velkého ukrajinského útoku jsme psali zde.