Všechno je zničeno, říká k ruskému útoku na svůj sklad Člověk v tísni

Humanitární organizace Člověk v tísni působí na východě Ukrajiny od začátku války v roce 2014. Po mohutné ruské invazi na konci února 2022 ale svůj tým v zemi masivně rozšířila. V pátek se poprvé její pracoviště stalo cílem ruského útoku. Organizace to oznámila v pondělí večer.

Můžete nejdříve popsat, co se vlastně stalo?

V tiskové zprávě jste uvedli, že veškerý váš materiál na humanitární pomoc byl zničený. Co ve skladu bylo?

Starší lidé se bojí, že z domu nedoběhnou včas do krytů, a tak se tam někdy ani nechtějí vrátit, říká v rozhovoru pro Seznam Zprávy Denisa Bultasová, humanitární pracovnice Člověka v tísni.

Co zničení zásob pro vás a místní znamená?

Pro místní bohužel, že zůstanou bez potřebné pomoci pro opravu svých domů, a to je teď kritické. Je půlka října a my se aktuálně soustředíme na přípravu místních na zimu. Materiál sloužil k tomu, abychom jim právě v tomto ohledu pomohli.

Každopádně uděláme všechno, abychom pomoc dokázali místním zajistit před zimou znovu. Jak rychle ale dokážeme všechen materiál sehnat, to nevím.

Šlo o první útok, který byl na nás směřovaný. Předtím se nám nic podobného na Ukrajině nestalo. Určitě budeme nějakým způsobem reagovat. Je to ale interní věc.

Na frontovou linii doručujeme brikety na topení, vodu a hygienické pomůcky. Finančně také podporujeme ty nejzranitelnější skupiny obyvatel. Místní od nás dostávají tři měsíce po sobě peníze a můžou si koupit, co potřebují. Rodiny například nakupují školní pomůcky, senioři léky. Tímto způsobem jsme pomohli od února 2022 126 tisícům lidí.

My jsme hodně zvyklí přizpůsobovat se aktuální situaci. Teď tedy hodně opravujeme domy a rozvážíme brikety, aby měli lidé aspoň nějaké teplo. V oblastech, kde v zemi pracujeme, může být v zimě i minus 20 stupňů.

Máme zkušenosti již z loňské zimy, takže se snažíme tohle zajistit co nejrychleji. Aby lidé měli aspoň jednu místnost, kde se drží teplo, a mohli zimu určitým způsobem přežít. Na to se budeme soustředit minimálně do konce listopadu. Ostatní projekty ale běží normálně dál.