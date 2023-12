„Všechno se tu bortí.“ Srbové se po dvou letech opět chystají k volbám

„Život tady není úplně skvělý, spíše průměrný až podprůměrný. Situace v Bělehradě je navíc úplně jiná než ve zbytku země, protože tady je životní úroveň ještě v přijatelné normě. Ve zbytku země je to mnohem obtížnější,“ vypráví mi v hlavním městě 25letý Mihailo, podle něhož jsou problémem lidé u kormidla a jejich touha po moci.

Za pravdu mu dávají v podstatě všichni, s nimiž se během pobytu v Srbsku potkávám. I když někteří mají štěstí a jsou se svou situací spokojeni, kolem sebe mají řadu těch, kteří se potýkají s problémy. Anebo rovnou těch, kteří se s rozhodli odjet do zahraničí.

„Ekonomická situace je poměrně špatná a řadu let i ta politická,“ popisuje mi kromě Mihaila situaci doma i třicetiletý Ivan. „Moji přátelé, ale nejen oni, odsud odcházejí, aby hledali lepší život například v Německu, Rakousku nebo Švýcarsku. Rádi by se sem ale jednoho dne vrátili, třeba ve stáří.“

I když je představa návratu do rodné země v důchodovém věku až romantická, vyhlídky na penzi nejsou zrovna růžové. Když se totiž na severovýchodě země ve vesnici Kruščica dozvídám, že místní pobírají důchod zhruba jen 120 euro, tedy necelé 3000 korun, musím se ujistit, že jsem rozuměla dobře.

Jako šance na změnu by se mohla jevit neděle a s ní spjaté všeobecné volby, ve kterých si srbští voliči zvolí parlament, vedení autonomní oblasti Vojvodina a desítky městských rad.

„Vučićovou strategií pro udržení moci jsou neustálé volby, kterých se od nástupu jeho strany do vlády v roce 2012 uskutečnilo pět, tedy v průměru každé dva roky,“ píše ve svém textu pro Politico novinářka Una Hajdari.

Možnou prohru by mohla SNS utrpět v souboji o post starosty hlavního města, kde mají někteří opozičníci podle médií větší šanci uspět a otřást tak otupělou srbskou politickou scénou. Nic to však nemění na tom, že opozice čelí tvrdým pomlouvačným kampaním i únikům soukromých videí na veřejnost, což jí úkol komplikuje.

Důvodem, proč vznikla politická koalice Srbsko proti násilí jsou události z uplynulých měsíců, kdy si Srbsko zažilo dvě po sobě jdoucí masové střelby v Bělehradě, při nichž zahynulo celkem 19 lidí. Události vyvolaly vlnu hněvu a frustrace z toho, co mnozí Srbové považují za kulturu násilí pod vedením Vučiče a jeho Srbské pokrokové strany.

To se mi potvrzuje v momentě, kdy před budovou parlamentu v Bělehradě potkávám účastníky menší demonstrace, kteří mají na svět jiný pohled než prozápadně smýšlející jedinci.

Vadí jim hlavně to, že současní lídři nemají Srbsko jako prioritu. „Politici tu pracují pro oligarchy a lidi s kapitálem, kteří chtějí rozdílné věci, než které chtějí běžní občané,“ vysvětluje mi účel protestu postarší muž.

Svět čeká příští rok náročné období, do kterého spadají volby do Evropského parlamentu, ale třeba i volby prezidenta Spojených států amerických.

Jak upozorňuje novinářka Una Hajdari, další mandát pro SNS by Západ v takto vypjaté době ušetřil problémů s budováním vztahů s novou srbskou vládou. Zároveň by to ale znamenalo ignorovat propad demokratických standardů v zemi.